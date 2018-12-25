Güncelleme - Siirt'te Terör Suçundan Gözaltına Alınan Kişi Tutuklandı

Güncelleme - Siirt'te Terör Suçundan Gözaltına Alınan Kişi Tutuklandı

Siirt'te jandarma ekiplerince, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Güncelleme - Siirt'te Terör Suçundan Gözaltına Alınan Kişi Tutuklandı

Siirt'te jandarma ekiplerince, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla aranan T.B. adlı şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Yol kontrolünde yapılan aramada şüpheli T.B. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: AA
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