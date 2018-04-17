Güncelleme - Siirt'te PKK'lı 7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Güncelleme - Siirt'te PKK'lı 7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Güncelleme - Siirt'te PKK'lı 7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince Pervari ilçesinin Yazlıca (Herekol) Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Siirt- Şırnak sınır hattındaki Yazlıca (Herekol) Dağı Ayva Tepe bölgesinde bir grup teröristin bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye insansız hava aracı (İHA) yönlendirildiği belirtildi.

İHA tarafından bölgede 7 teröristin tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Terör örgütü mensuplarına yönelik F-16 savaş uçakları ve ATAK taarruz helikopterleriyle başlatılan operasyon neticesinde terörist grubun tamamı imha edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Bölgede Jandarma Özel Harekat timlerinin katılımıyla genişletilen hava destekli operasyon sürdürülüyor.

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