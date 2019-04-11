Güncelleme - Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Şanlıurfa'da ikisi kamyon 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı.

Mehmet Burumtekin idaresindeki bulgur yüklü 73 SD 628 plakalı kamyon, Akabe Mahallesi SSK Köprülü Kavşağı'nda önünde seyreden Sabri Yeşilçayır yönetimindeki 63 ET 924 plakalı kamyona çarparak devrildi.

Kontrolden çıkan Yeşilçayır'ın kullandığı kamyon ise aynı güzergahta seyreden İbrahim Girçek yönetimindeki 63 ZT 466 plakalı ve Mehmet Kılıç'ın kullandığı 63 KL 443 plakalı otomobillere, ardından da Celal Dağ yönetimindeki 63 AAK 038 plakalı otomobile çarptı. Kamyon daha sonra çevrede bulunan alışveriş merkezinin önündeki ağaçlara çarparak durabildi.

Kazaya karışan 5 aracın sürücüsü de yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Burumtekin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat kadar kapanan Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA