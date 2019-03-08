Güncelleme - Samsun Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik çalışma yürüttü.

Samsun, İstanbul, Kütahya, Giresun, Sakarya, Bartın, Trabzon ve İzmir'de 28 şüpheliyi tespit eden ekipler, bu kişilerin banka hesaplarında 8 milyon 336 bin 38 lira hesap hareketi bulunduğunu, 34 farklı ilde ikamet eden 123 kişinin de hesaplara bahis parası yatırdığını belirledi.

Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Selçuk K. ve Cem Ş'yi Samsun'da, Ercan B, Cihan A, Hamit M. ve Davut T'yi İstanbul'da, Tugay T'yi Giresun'da, Ünal T'yi de Kütahya'da yakaladı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 bin 480 lira ile 3 bin 500 lira tutarında senet, içinde yasa dışı bahis ile ilgili notların bulunduğu defter ve notlar, şüphelilere ait cep telefonlarıyla dijital materyaller ele geçirildi.

Samsun'a getirilen zanlılardan Cem Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Ercan B, Cihan A, Hamit M, Tugay T. ve Ünal T. tutuklandı.

Selçuk K. ve Davut T. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, soruşturma kapsamında, 20 kişi hakkında, bulundukları illerde ifadelerinin alınması için yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA