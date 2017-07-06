Güncelleme- Samsun Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Samsun merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.





Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Örgüte müzahir kurum personeli, meslekten ihraç edilen kamu görevlileri ve özel sektör çalışanlarından oluşan 18 zanlı, Samsun'un Çarşamba, Salıpazarı, 19 Mayıs ve Kavak ilçeleri ile Trabzon'da 30 Haziran'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklanmış, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.