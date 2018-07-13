Güncelleme - Samsun Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Samsun merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bazı zanlıların örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu öne sürüldü.

Gözaltındaki 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ekipler, 10 Temmuz'da FETÖ/PDY'ye yönelik Samsun, Ankara, İstanbul, Manisa ve İzmir'de operasyon gerçekleştirmiş, örgüte ait kurumlar ile özel sektör çalışanı 7 kişi gözaltına alınmıştı.