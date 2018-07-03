Güncelleme - Samsun Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
Samsun merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan emniyetteki işlemleri tamamlanan 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan emniyetteki işlemleri tamamlanan 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 5'inin Emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer zanlıların Emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Samsun merkezli Ankara, Bursa, İstanbul, Kayseri, Konya, Kocaeli ve Trabzon'da 27 Haziran'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alınmıştı.