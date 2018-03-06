Güncelleme - Samsun Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu

Samsun merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan çiftten Suat B. tutuklandı, karısı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal paylaşım sitesinde satılık cep telefonu ilanı yayımlayıp ücretlerini aldıktan sonra telefonları teslim etmediği iddia edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ülke genelinde 100'den fazla kişiyi bu şekilde dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen Suat B. ile eşi Zeynep B'yi Sakarya'nın Karasu ilçesinde gözaltına aldı.



Zanlıların ikametinde yapılan aramada, suçta kullanıldığı değerlendirilen dizüstü bilgisayar, iki tablet, 4 cep telefonu, 8 sim kart ile sahte ehliyet ele geçirildi.



Hakkında 139 yakalama kararı bulunan Suat B. ile 54 yakalama kararı bulunan Zeynep B, Samsun Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Suat B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Zeynep B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.