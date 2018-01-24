Güncelleme - Samsun'daki "Torbacı" Operasyonu

Samsun'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 3 aydır sürdürdüğü çalışma sonucu "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Tekkeköy, 19 Mayıs ve İlkadım ilçelerinde 25 ekipteki 95 personelle eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 kişi ise serbest bırakıldı.

Samsun'da 22 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 9 adreste arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ele geçirmiş, 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.