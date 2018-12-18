Güncelleme - Samsun'daki Terör Örgütü Operasyonu
Samsun'da terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'ye yönelik operasyonda yakalanan 2 Suriyeli zanlı tutuklandı.
Samsun'da terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'ye yönelik operasyonda yakalanan 2 Suriyeli zanlı tutuklandı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde belirlenen adreste gözaltına alınan Suriye uyruklu Hasan S. (22) ve Rankın S'nin (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD-YPG içinde geçmiş dönemlerde faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheliler dün gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA