Güncelleme - Samsun'daki Terör Örgütü Deaş Operasyonu
Samsun'daki terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 21 şüpheliden 12'si serbest bırakıldı.
Samsun'daki terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 21 şüpheliden 12'si serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Irak uyruklu 21 şüpheliden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 12 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Şüphelilerden 5'inin adli kontrol şartıyla salıverildiği öğrenildi.
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 28 Mart'ta kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Irak uyruklu biri kadın 21 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dün adliye sevk edilen şüphelilerden 9'unun sınır dışı edilmesine karar verilmişti.