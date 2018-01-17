Güncelleme - Samsun'daki Fetö/pdy Operasyonu
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 22'si adliyeye sevk edildi.
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 22'si adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 23'ü daha önce meslekten ihraç edilen 25 öğretmenin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan zanlılardan 1'i tutuklanırken, 21'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'da 11 Ocak'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 23'ü daha önce meslekten ihraç edilen 25 öğretmen gözaltına alınmıştı.