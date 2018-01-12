Güncelleme - Samsun'daki Fetö/pdy Operasyonu
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan üniversite öğrencileri, meslekten ihraç edilen öğretmen ve örgütün çeşitli kurumlarında çalışanlardan oluşan 15 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 3'ü tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.
Samsun'da, ByLock kullandıkları iddiasıyla 5 Ocak'ta 15 kişi gözaltına alınmıştı.