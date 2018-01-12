Güncelleme - Samsun'daki Fetö/pdy Operasyonu

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince Atakum ilçesinde örgüte ait olduğu değerlendirilen ikamete düzenlenen operasyonda gözaltına alınan üniversite öğrencisi M.A.Ö. (23) ile ByLock kullandığı öne sürülen K.H'nin (23) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 Ocak'ta gözaltına alınan 3 zanlıdan M.A, daha önce çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı.