Güncelleme - Samsun'daki Fetö/pdy Operasyonu

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 2'si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, özel sektör ve örgüte müzahir kurum çalışanlarından oluşan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Samsun'da 25 Aralık'ta aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilenlerin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.