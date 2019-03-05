Güncelleme - Samsun'daki Deaş Operasyonu
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 24 zanlının gözaltı süresi uzatıldı.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 24 zanlının gözaltı süresi uzatıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 23'ü Irak, 1'i Suriye vatandaşı 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlıların, çıkarıldıkları hakimlikçe gözaltı süreleri uzatıldı.
Şüpheliler, tekrar emniyete götürüldü.
Zanlılar, Samsun'da iki gün önce 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA