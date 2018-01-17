Güncelleme - Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma kapsamında uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine Ergül K. ile ağabeyi Emrah K'yi takibe aldı.

Şüphelilerin İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde araçla gelen Ali K. ve Şenol T'ye uyuşturucu sattığını, başka kişinin de uyuşturucu aldığını gören ekipler operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan Ergül K. ile ağabeyi Emrah K, Ali K. ve Şenol T'nin üzerinde ve ikametlerinde arama yapan ekipler, bir miktar uyuturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 175 lira ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ergül K, Emrah K. ve Ali K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Şenol T. ise serbest bırakıldı.

Operasyonun ardından Karasamsun Mahallesi'nde zanlılarla bağlantısı tespit edilen bir adreste arama yapan ekipler, 4 bin 120 uyuşturucu hap, 13,31 sentetik uyuşturucu, 399 kapsül Lyrica (reçeteyle satılan ve uyuşturucu etkisi bulunan hap) ile 6 bin 850 lira ele geçirdi.