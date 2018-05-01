Güncelleme - Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışma sonucu İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde Aziz A. ve Ramazan Y'nin kiraladıkları evde uyuşturucu satışı yaptıklarını belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada, 5'i tuvalete atılmış olmak üzere 21 paket esrar ile 2 ruhsatsız av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan Aziz A. ve Ramazan Y. emniyete götürüldü.

Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde Ayhan K'nin ikametinde arama yapan ekipler, 3 paket halinde 8,92 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi buldu.

Ayhan K. ile uyuşturucunun kendisine ait olduğunu söyleyen babası Ahmet K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.