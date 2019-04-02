Güncelleme - Samsun'da Sosyal Medyadan Tehdit ve Şantaj İddiası

Samsun'da sosyal medya üzerinden kadınların adına hesap açıp montajlı fotoğraflarını paylaşarak tehdit ve şantajda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden hesap oluşturarak kadınlara mesaj atan ve arkadaşlık istediğini kabul etmeyenlerin veya engelleyenlerin hesaplarında bulunan fotoğraflarını çıplak fotoğraflarla montajlayıp şantaj ve tehdit ettiği öne sürülen E.Ç'nin (39) yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, zanlıyı, şantaj ve tehditte bulunup adına sahte hesap açtığı bir kadınla, Gazi Devlet Hastanesi önünde buluşmak istediği sırada kovalamaca sonucu yakaladı.

Zanlının polis tarafından kovalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA