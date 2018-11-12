Güncelleme - Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Samsun'un Ayvacık ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'ndeki fındık bahçesine giden Durmuş Pala'ya (61), kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce tüfekle ateş açıldı.

Göğsünden ve bacağından vurulan Pala, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu ölen kişinin oğlu T.P. gözaltına alındı.