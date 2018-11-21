Güncelleme - Samsun'da Silahlı Kavga

Samsun'un İlkadım ilçesinde "yan bakma" meselesinden çıktığı öne sürülen ve 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, 19 Kasım'da fuar içinde bulunan bir eğlence mekanından çıkan Mustafa O, Mesut D. ve Okan M. ile diğer mekanın önündeki Oğulcan K. ve Hasan A. arasında "yan bakma" nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından ayrılan Mustafa O, Mesut D. ve Okan M, bir süre sonra geri dönerek diğer kişilere silahla ateş etti.

Oğulcan K. ve Hasan A. ile yanındakilerin de karşılık vermesi üzerine yaşanan silahlı kavga sonucu bu kişilerle Mustafa O, Mesut D, Okan M. ve Enes U. silahla yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mesut D. ve Okan M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu iş yeri sahibi Nedim Ö. ile kavgaya karışan Oğulcan K, Hasan A, Enes U, Resul O, İlker A, Selçuk O, Yusuf U, Mustafa O, Hakan K. ve Yiğit A. gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Nedim Ö, Oğulcan K, Hasan A, Enes U, Selçuk O, Yusuf U, Mustafa O, Hakan K. ve Yiğit A. tutuklandı.

Resul O. ile İlker A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, bu kişilerin adreslerinde 3 pompalı tüfek, 3 tabanca ile 2 bıçak ele geçirdi.