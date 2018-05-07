Güncelleme - Samsun'da Ruhsatsız Silah Operasyonu
Samsun'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 7'si savcılık talimatıyla, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 7'si savcılık talimatıyla, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah ticaretiyle ilgili çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, birbirleriyle irtibatı bulunan şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi.
Kent merkezinde belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 3 fişek ele geçirdi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 7'si savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.
Adliyeye sevk edilen Fatih D. ve Yaşar D. ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.