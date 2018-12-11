Güncelleme - Samsun'da Lise Öğrencisi, Sınıf Arkadaşını Bıçakla Yaraladı

Samsun'un Canik ilçesinde özel bir lisenin öğrencisi, okulda tartıştığı sınıf arkadaşını bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Hasköy Mahallesi'ndeki özel bir lisede öğrenim gören son sınıf öğrencisi T.S.Ş. (17) ile sınıf arkadaşı M.G. (17) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından M.G, yanında bulunan bıçakla T.S.Ş'yi bacağından yaraladı.

Yaralı öğrenci, okula çağrılan 112 Acil Servis ekibince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan M.G'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.