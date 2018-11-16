Güncelleme - Samsun'da Fetö/pdy Operasyonu
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülerek gözaltına alınan araştırma görevlisi salıverildi.
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülerek gözaltına alınan araştırma görevlisi salıverildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde görevli araştırma görevlisi Ayşe E. iş yerinde gözaltına alındı.
ByLock kullandığı öne sürülen Ayşe E, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadesinden sonra hakimliğe çıkarılan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.