Güncelleme - Samsun'da Fetö/pdy Operasyonu
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda iki şüpheli, hakkında yurt dışı yasağı getirilerek salıverildi.
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda iki şüpheli, hakkında yurt dışı yasağı getirilerek salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, kapatılan Cihan Medya çalışanı Muzaffer A. ile Ayhan M. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler, yurt dışı yasağı getirilerek serbest bırakıldı.