Güncelleme - Samsun'da Fetö/pdy Operasyonu
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 kadın şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 kadın şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik Samsun merkez ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları tespit edilen, emniyet mensuplarının eşleri olan 7 kadın şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkartılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüpheliler, 17 Nisan'da gözaltına alınmıştı.