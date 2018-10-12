Güncelleme - Samsun'da Fetö'nün Hücre Evlerine Operasyon

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aranan 3 kişi hücre evlerinde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, Atakum ve İlkadım ilçelerinde FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı 3 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullandıkları tespit edilen Yunus K, Çorum ve Ankara Ağır Ceza Mahkemelerince aranan Çorum'da örgütün sözde "jandarma sorumlusu" olduğu öne sürülen Ömer Ş. ile İzmir Sulh Ceza Hakimliğince aranan Hüseyin T. yakalandı.

Hüseyin T'nin örgüte ait kurumlarda çalıştığı ve örgütün kapatılan derneklerine bağışta bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ömer Ş. ile Hüseyin T. adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan her iki zanlı da tutuklandı.

Diğer zanlı Yunus K'nin emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.