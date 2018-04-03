Güncelleme - Samsun'da Evden Hırsızlık İddiası

Samsun'un Atakum ilçesinde bir evden ziynet eşyası ile para çaldıkları öne sürülen 2 kadın gözaltına alındı.

İddiaya göre, Gülbahçe U. (23), Kayseri'den ziyarete gelen ablası Hanife B. (34) ile Yenimahalle Mahallesi'nde bir eve girerek 18 bin lira değerinde ziynet eşyası ile bin 300 lira çaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, ihbar üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti.

İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde belirlenen ikamete operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları yakaladı. Zanlılardan Gülbahçe U'nun 20, ablası Hanife B'nin 2 suç kaydı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.