Güncelleme - Samsun'da Deaş Operasyonu
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 yabancı uyruklu, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere salıverildi.
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 yabancı uyruklu, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 5 Iraklı ile bir Suriye uyruklunun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Örgüt içinde faaliyette bulundukları öne sürülen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Zanlılar, 10 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.