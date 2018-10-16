Güncelleme - Samsun'da Deaş Operasyonu

Güncelleme - Samsun'da Deaş Operasyonu

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 yabancı uyruklu, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere salıverildi.

Güncelleme - Samsun'da Deaş Operasyonu

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 yabancı uyruklu, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 5 Iraklı ile bir Suriye uyruklunun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgüt içinde faaliyette bulundukları öne sürülen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Zanlılar, 10 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

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