Güncelleme - Samsun'da Cinsel İstismar İddiası

Samsun'un Atakum ilçesinde bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

M.D'nin kullandığı 55 ASC 53 plakalı otomobil, Kavak mevkisinde devrildi.

Kazadan yara almadan kurtulan araçtaki 16 yaşındaki kız çocuğu, kaza nedeniyle olay yerine gelen polis ekiplerine, sürücü ve yanındaki bir kişinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

Bunun üzerine polis, sürücü M.D'yi gözaltına aldı.

Diğer şüpheli E.C. ise Atakum İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.