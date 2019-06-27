GÜNCELLEME - Samsun'da araç kundaklama iddiası

Samsun'un Atakum ilçesinde bacanağına ait minibüsü kundakladığı öne sürülen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, İstiklal Mahallesi Alpaslan Bulvarı'nda gece saatlerinde boş arsada bulunan S.Y'ye ait minibüsün yanına gelen S.Ü'nün araca benzin döktüğünü gören bir kişi, "Ne yapıyorsun?" diye sordu.

"Bu gece yakacağım her şeyi" şeklinde cevap veren şüpheli, benzin döküp aracı ateşe verdikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

Olayı gören kişi, kendi imkanlarıyla araçtaki yangını söndürerek polise bilgi verdi.

Polis ekipleri, benzinin bulunduğu su bidonundan yola çıkarak S.Ü'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Denizevleri Polis Merkezi'ne götürülen şüphelinin "S.Y'nin bacanağı olduğunu ve miras yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunduğunu" söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA