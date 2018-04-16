Güncelleme - Sakarya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Küçükkarasu Mahallesi'ndeki bir işletmede aralarında daha önce husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada H.A, S.Ç, E.Ç. ve Ruhşen Ç. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.A. ve E.Ç. Yenikent Devlet Hastanesi'ne S.Ç. ve Ruhşen Ç. ise Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan Ruhşen Ç, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.