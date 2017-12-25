Güncelleme - Sakarya'da Polis-şüpheli Kovalamacası

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, polisin kovalamaca sonucu durdurduğu otomobilde uzun namlulu silahlar ele geçirildi, gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, şehir merkezinde seyir halinde bir otomobildeki kişilerden şüphelenen polis ekipleri, yol kontrolü sırasında otomobili durdurmak istedi.



Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobildekiler kaçmaya başladı. Otomobil, polis ekiplerinin takibi sonucu eski Kazımpaşa yolu mevkisinde durduruldu.



Bu sırada araçtan inerek kaçmaya çalışan 2 şüpheli, olay yerinden uzaklaşamadan polis ekiplerince yakalandı. Araçta yapılan aramada, 2 uzun namlulu silah ele geçirildi. Otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından, nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden O.T. ve N.S.E. tutuklanırken, G.B. ile S.S. Adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.