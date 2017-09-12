Güncelleme - Sakarya'da Orman Yangını

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.



Alınan bilgiye göre, Alıplar ile Çine mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ile Geyve Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yangına müdahale çalışmalarına, 2 helikopter, 40 arazöz ile iş makinesinin yanı sıra vatandaşlar da destek veriyor.



Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını söyledi.



Ormanın büyük ve arazi koşullarının elverişsiz oluşunun yanı sıra fırtına düzeyinde şiddetli rüzgarın etkisiyle yangının biraz yayıldığını belirten Balkanlıoğlu, "Orman Genel Müdürlüğü'nden ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen iki helikopter ile yer ekiplerinin mücadelesi sürüyor. Çalışmalara Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri, Sakarya Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, çevre belediye ile ilçe belediye itfaiye ekipleri katılıyor. Gece olması nedeniyle helikopterlerle mücadeleye ara verildi, yerden müdahale devam ediyor. Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz."