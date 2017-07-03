Güncelleme - Otoyolda Yol Verme Kavgası: 1 Yaralı

İzmir'de otoyolda yol verme meselesinden çıkan tartışmada, tabancayla vurulan kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, dün akşam saat 20.00 sıralarında 35 PP 067 plakalı otomobille Çeşme'den İzmir istikametine giden Ömer Canki (26) ile aynı yönde seyreden 35 JH 276 plakalı kamyoneti kullanan M.D arasında, yol verme meselesinden tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Çeşme-İzmir Otoyolu Güzelbahçe çıkışında karayolunda durup araçtan inen ikili, kavga etmeye başladı.



Bu sırada, Canki silahla vurularak iki bacağından yaralandı. Canki, özel bir araçla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.



Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis, şüpheli M.D'yi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.