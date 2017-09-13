Güncelleme - Otomobil Tıra Çarptı: 5 Ölü

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde park halindeki tıra otomobilin çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden Oktay Aslantaş (48) idaresindeki 41 YL 957 plakalı otomobil, Çamlıdere ilçesi Cankurtaran Rampası Su Deposu mevkisinde emniyet şeridinde park halinde bulunan Ahmet Ecer idaresindeki 01 ZF 404 tıra arkadan çarptı.



Ankara İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Acil Servis ekiplerinin sevk edildiği kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Cemal (61), Sara (53), Selma (30) ve Seda Nur Aslantaş (19) yaşamını yitirdiği belirlendi.



Tırın altında sıkışan otomobilden çıkarılan cesetler, Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Jandarma ekipleri tırın sürücüsünü gözaltına aldı.



Bu arada Aslantaş ailesinin Bayburt nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.



Öte yandan çarpmanın etkisi ile otomobilin direksiyon simidi ve ön paneli araçtan fırlayarak yola savruldu.



Araçtan yaklaşık 20 metre ileriye fırlayan hız göstergesinde ibrenin, 170 kilometrede takılı kaldığı görüldü.