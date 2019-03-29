Güncelleme - Örtülü Kadınlara "Taciz ve Darp" İddiasına Soruşturma

Adana'da örtülü iki kadından birinin taciz ve darbedildiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesinde bir kadının yolda karşılaştığı ve tanımadığı örtülü iki kadına yönelik tacizi, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, iş yerinden çıkan bir kadının örtülü kadınlardan birinin üzerine yürüyüp peçesini açmaya çalıştığı görülüyor.

Ayrıca yoldan geçenlerin örtülü kadınların üzerine yürüyen kadını uzaklaştırmaya çalıştığı görüntülere yansıdı.

Örtülü kadınlardan Yaren Demir, Fatih Polis Merkezi Amirliğine başvurarak karşı taraf hakkında şikayetçi oldu.

Bunun üzerine Adana Cumhuriyet başsavcılığı "tehdit", "hakaret" ve "yaralama" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmayla kimliğini tespit ettiği şüpheli Z.G'yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA