GÜNCELLEME - Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Balıkesir'in Havran ilçesinde, yerleşim bölgesi yakınındaki makilikte çıkan ve ekiplerin çabalarıyla kontrol altına alınan yangın yaklaşık 10 hektar alanda zarara yol açtı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde, yerleşim bölgesi yakınındaki makilikte çıkan ve ekiplerin çabalarıyla kontrol altına alınan yangın yaklaşık 10 hektar alanda zarara yol açtı.

Kaynak: AA
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