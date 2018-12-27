Güncelleme - Ordu'da Çöpte Erkek Cesedi Bulunması
Ordu'da, parçalanmış cesedi çöpte bulunan Iraklı genci öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.
Ordu'da, parçalanmış cesedi çöpte bulunan Iraklı genci öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.
Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'ndeki katı atık ve ayrıştırma tesisine çöp taşıyan tırda, 23 Aralık Pazar günü parçalanmış cesedi bulunan Hüseyin Kalaf'ı (16) öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüpheliden 2'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Ordu Adliyesi'ne getirilen 2 şüpheli, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA