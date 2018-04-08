Güncelleme - New York'ta Trump Tower'da Yangın

NEW New York'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın evinin ve ofislerin bulunduğu Trump Tower binasında yangın çıktı.

Yangının, binanın 50. katındaki bir dairede başladığı belirtildi.

New York polisi, yangından çıkarılan 67 yaşında bir kişinin hastaneye kaldırıldığını ancak burada müdahaleye rağmen kurtarılamadığını bildirdi.

Yangın dolayısıyla Trump Tower'ın çevresindeki sokaklar trafiğe kapatıldı. Olay yerine sevk edilen yaklaşık 200 kişiden oluşan itfaiye ekibi yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

New York İtfaiye Departmanı, yangında 4 itfaiyecinin de hafif yaralandığını bildirdi.

Trump ise olaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını ifade etti ve itfaiyecilere teşekkür etti. Trump ayrıca binanın iyi inşa edildiğini kaydetti.