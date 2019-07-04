GÜNCELLEME - Munzur Gözeleri turistlerin ilgi odağı

Tunceli'de, yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen ve doğal güzelliğiyle, kar ve buzullardan beslenerek kayalardan akan sularıyla dikkati çeken Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gözde turizm alanlarından biri olan Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri, kaya oyuklarından akan suları, irili ufaklı şelaleleri ve göletleriyle mayıs ile kasım ayları arasında yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünce 2001 yılında birinci derece doğal sit alanı ilan edilen Munzur Gözeleri, Tunceli kent merkezine 80, Ovacık ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Ziyaret köyünde yer alıyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Munzur Gözeleri, el değmemiş yemyeşil doğası, çevresini saran ihtişamlı Munzur Dağları ve bitki çeşitliliğiyle göz alıcı güzellikler sunuyor.

Buz gibi suları ve serinliğiyle ziyaretçilerine ferah bir ortam sunan Munzur Gözeleri'nin, efsaneye göre "Munzur" isimli çobanın elinde tuttuğu sütün yere dökülmesiyle ortaya çıktığına inanılıyor.

Yöre halkı tarafından kutsal mekan kabul edilen Munzur Gözeleri, Tunceli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Fırat Kalkınma Ajansı ve Tunceli Barosunca ortaklaşa hazırlanan ve Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca onaylanan 8 milyon liralık yatırım projesiyle turizme kazandırılmaya hazırlanıyor.

"Görüntü kirliliği ortadan kaldırılacak"

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Munzur Gözeleri'nin görüntü kirliliğini gidermek ve burayı güzel hale getirmek için hazırlanan 8 milyon liralık projenin Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "İlimizin değerlerinden olan Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri, Fırat Kalkınma Ajansının hazırladığı 8 milyon liralık proje ile yeniden düzenlenerek Munzur'un ruhuna ve inancına uygun hale getirilecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle yaz aylarında vatandaşların ve doğaseverlerin sıkça uğradığı yerlerin başında bulunan Munzur Gözeleri, inanç turizmi açısından da büyük önem taşıyor. Munzur Gözeleri, yöre insanımızca kutsal kabul edildiği bilinciyle hazırlanan projeyle ruhuna yakışır duruma gelecek. Munzur Gözeleri'nin doğal yapısına dokunulmadan hayata geçirilecek proje ile bakımsız ve görüntü kirliliği yaratan unsurlar ortadan kaldırılacak. Beton olan yerler doğaya uygun, ahşap yerlere dönüştürülecek."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tunceli Valisi Tuncay Sonel de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Munzur Gözeleri yöremizin çok önemli değerlerinden fakat şu anda çok bakımsız durumda ve görüntü kirliliği oluşturuyor. Beton ve gecekondu türü yapılar hiç hoş değil. Bizler de gözelerin yöremize yakışır duruma gelmesi için çalışma başlattık. Fırat Kalkınma Ajansımız, Munzur Gözeleri'nin doğal yapısına uygun, ahşap ağırlıklı proje hazırladı. Projeye Akdeniz ve Hacettepe üniversitelerinden peyzaj konusunda alanında uzman profesörlerimiz de destek verdi. Ayrıca Tunceli Baromuz, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz başta olmak üzere yöre insanımızın da görüşlerini aldık. Hazırlanan 8 milyon liralık proje, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylandı. Desteklerinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza teşekkür ederiz. Tunceli'mize hayırlı olsun."

Suyu ve doğası ziyaretçilerini büyülüyor

Ziyaretçilerden Hasan Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzincan'dan Munzur Gözeleri'ni gezmeye geldiğini söyledi.

Munzur Gözeleri'nin yaz aylarında çok güzel olduğunu belirten Aksoy, "Buraya geldiğim zaman kendimi çok rahat hissediyorum. Buranın halkı yabancılara kardeş gibi bakıyor. Burada rahatlıkla eşim ve çocuklarımla gezebiliyorum, oturup yemeğimi yiyebiliyorum. Burada karpuzu suyun içine koyuyorsun 15 dakika sonra çatlıyor. Suyu çok soğuk ve tertemiz, doğası çok güzel." dedi.

Kaynak: AA