Güncelleme - Muhtarın Husumetli Olduğu Akrabasını Minibüsüyle Ezerek Öldürdüğü İddiası

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde akrabasını minibüsü ile ezerek öldürdüğü iddia edilen muhtar jandarmaya teslim oldu.

İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen Balpınar Mahallesi Muhtarı Mustafa K. ile amcasının oğlu Nurullah K. (28) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine muhtar Mustafa K, minibüsünü Nurullah K'nin üzerine sürdü. Nurullah K'yi aracıyla ezen muhtar olay yerinden kaçtı.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Nurullah K'nin cesedi Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nurullah K'nin hastane önüne gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında muhtar Mustafa K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Muhtar Mustafa K. jandarma karakoluna giderek teslim oldu.

Gözaltına alınan Mustafa K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.