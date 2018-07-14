Güncelleme- Muğla'nın Ortaca İlçesindeki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Muğla'nın Ortaca ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.
Muğla'nın Ortaca ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Dereköy Mahallesi'nde ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, kontrol altına alınan yangına 4 uçak, 8 helikopter, 3 ilk müdahale aracı, 22 arazöz ve 150 personelle müdahale ettiklerini söyledi.
Çelik, soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü dile getirdi.