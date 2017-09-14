Güncelleme - Muğla'daki Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmeye çalışan 9 Suriyeli ve 3 Filistinli yakalandı. Yabancı uyrukluları tekneye götüren 2 taksi şoförü ile geçişi organize eden bir kişi tutuklandı.



Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı, Serçe Limanı ve Karacagelme Koyu'na yabancı uyrukluların gittiği ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk etti.



Ekipler, bölgede yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmek için bekleyen 9 Suriye ve 3 Filistin uyrukluyu yakaladı.



Yabancı uyrukluların taksiyle bölgeye getirildiği bilgisine ulaşan ekipler, şoförler Nahit E. (40) ve Haluk B. (45) ile koyda bekleyen tekneyi ve kaçak geçişi organize ettiği öne sürülen Aytaç A'yı (34) gözaltına aldı.



Jandarmadaki işlemlerin ardından 3 zanlı adliyeye sevk edildi. Aytaç A. ile Nahit E. ve Haluk B, çıkarıldıkları mahkemece "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.



Yabancı uyruklular, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.