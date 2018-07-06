Güncelleme - Muğla'da Tarihi Eser Operasyonu

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 2'si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülenlere yönelik yürütülen çalışmada gözaltına alınan 13 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden C.Y. ve A.Y. "tarihi eser kaçakçılığı yapmak" suçundan tutuklanırken, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Muğla Emniyet Müdürlüğü Milas KOM Grup Amirliği ekipleri, toplanan delillerin ardından 13 kişiyi gözaltına almıştı.



Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramada ikişer dedektör ve aydınlatma aparatı, 7 sikke, toprak vazo ile metal obje ele geçirilmişti.