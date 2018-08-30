Güncelleme - Muğla'da Kar Maskeli Kasa Hırsızlığı Kameraya Yansıdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde akaryakıt istasyonundan kar maskesiyle hırsızlık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonundan yüzleri maskeli kişilerce hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Bodrum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri harekete geçti.

Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra kasayı araçtan düşürerek, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstasyonun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, şüphelileri, olaydan kısa süre sonra ilçe merkezinde yakaladı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.E, M.O, E.Z, R.İ. ve A.T, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kasayı düşürüp kaçtılar

Öte yandan, hırsızlık anı, istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, yüzü kar maskeli 3 kişinin, istasyonun arka kısmından içeriye girmeleri ve kısa süre sonra kasayı sürükleyerek dışarıya çıkarmaları yer alıyor.

Hırsızlığı fark eden istasyon çalışanlarının, şüphelileri durdurmaya çalışmaları ve otomobilin açık bagajında duran kasanın yere düşmesiyle panikleyen zanlıların olay yerinden kaçması da kameraya yansıyor.