Güncelleme - Muğla'da 52 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 52 düzensiz göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 52 düzensiz göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı.
Güney Ege'de devriye faaliyetleri yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ekincik Koyu açıklarında, içinde kadın ve çocukların da bulunduğu "Marina" isimli tekneyi durdurdu.
Yapılan aramada teknede 24 Irak, 7 Somali, 5 Afganistan, 5 Filistin, 9 Suriye ve 2 İran uyruklu 52 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil güvenlik botuna alınan 52 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Organizatörler Rus uyruklu B.G. ve A.B. ile Ukraynalı H.K. gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.