Güncelleme - Mısır'da Sel: 3 Ölü

Mısır'ın güneyindeki Asyut ilini etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu, bazı binaların çökmesine ve ciddi hasara yol açan sel felaketinde 3 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Menfelut ilçesinde manastır duvarının çökmesi sonucu bir, Enbub köyünde de binanın çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Asyut'un Deyr el-Canadle köyünde ise 6 yaşındaki bir kız çocuğu, sel suları nedeniyle aydınlatma direğinde meydana gelen kaçak yüzünden elektrik akımına kapılarak öldü.

Ayrıca Asyut'un El-Muabide köyünü etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel sonucu çok sayıda binanın yıkıldığı aktarılan haberde, bölge sakinlerinin de dağlık bölgelere kaçtığı kaydedildi.

Selin, büyük maddi hasara yol açtığını söyleyen Muadiye köyü sakinlerinden Halid el-Berişi, hayvanlarının telef olduğunu, evlerindeki eşyaları ise kurtaramadıklarını ifade etti.

Asyut Valisi Tümgeneral Cemal Nureddin, şiddetli yağışlar nedeniyle okulların süreli şekilde tatil edildiği, olası zayiatın önüne geçmek için olağanüstü halin en üst seviyeye yükseltildiğini duyurdu.

Son günlerde hava sıcaklığının hissedilir ölçüde düştüğü Mısır'ın bazı illerinde, gök gürültülü şiddetli yağışlar, suların birikmesi ve trafiğin tıkanmasına yol açmıştı.