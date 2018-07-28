Güncelleme - Mersin'deki Orman Yangını
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Köseçobanlı Mahallesi Sıra mevkisindeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 3 arazöz, bir su tankı ve 20 personelle kara, 2 helikopterle de havadan müdahale etti.
Ekipler ormanlık alana yol olmaması nedeniyle alevlere karadan müdahalede güçlük yaşadı.
Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre bir hektarlık alan zarar gördü.
Ekiplerin alandaki soğutma çalışmaları sürüyor.