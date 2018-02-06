Güncelleme - Mersin'de Terör Operasyonu

Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda HDP Mersin İl Başkanı Fatmagül Demirtağ'ın da aralarında bulunduğu 5 zanlı gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatını boykot edip, örgüt yandaşlarına moral verecek çeşitli eylemler düzenleyecekleri" değerlendirilen 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Askeri tesisler, kamu binaları, araçlar ve İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediyelerle ilgili bilgi toplamaya yönelik çalışmalar yaptıkları iddia edilen zanlılardan 5'i yakalandı.

Bu arada, gözaltına alınan şüpheliler arasında HDP Mersin İl Başkanı Fatmagül Demirtağ ile bazı il ve ilçe yöneticilerinin de olduğu öğrenildi.

Demirtağ'ın Diyarbakır'a giderken Osmaniye'de gözaltına alınıp kente getirildiği kaydedildi.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda da örgütsel yayın ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Firari 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.